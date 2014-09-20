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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 71
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
20 сент. 2014, 21:45 МСК
20.09.2014, 21:45 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Милан
мин
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Рами
Адиль Рами
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
67
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
4
Мунтари
Салли Мунтари
90
16
Поли
Андреа Поли
77
10
Хонда
Кейсуке Хонда
83
7
Менез
Жереми Менез
90
Запасные
66
Гори
Стефано Гори
1
Агацци
Михаэль Агацци
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
5
Мексес
Филипп Мексес
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
27
Армеро
Пабло Армеро
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
16
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
9
Торрес
Фернандо Торрес
11
Паццини
Джампаоло Паццини
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Касерес
Мартин Касерес
34
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
82
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
37
Перейра
Роберто Перейра
76
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
71'
71'
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
33
Эвра
Патрис Эвра
5
Огбонна
Анжело Огбонна
38
Матиелло
Федерико Матиелло
23
Видаль
Артуро Видаль
7
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
2
Ромуло
Ромуло
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман