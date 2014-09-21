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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пинилья 87
1:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
21 сент. 2014, 16:00 МСК
21.09.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Антонини
Лука Антонини
60
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
56
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
69
Стураро
Стефано Стураро
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
32
Матри
Алессандро Матри
68
10
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
87
Рози
Алеандро Рози
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
5
Иццо
Армандо Иццо
19
Греко
Леандро Греко
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
24
Фальке
Яго Фальке
92
Муссис
Франко Муссис
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
87'
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
8
Баста
Душан Баста
46
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
69
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
45
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
77
Стракоша
Томас Стракоша
27
Цана
Лорик Цана
17
Перейринья
Бруну Перейринья
13
Конко
Абдулай Конко
85
Новаретти
Диего Новаретти
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
6
Маури
Стефано Маури
23
Онази
Огений Онази
11
Клозе
Мирослав Клозе
14
Кейта
Бальде Кейта
45
Тункара
Мамаду Тункара