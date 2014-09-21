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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Иско 4
Палоски 82
2:3
Матч завершен
Парма
Парма
Кассано 65
Кода 75
Кассано 77
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
21 сент. 2014, 13:30 МСК
21.09.2014, 13:30 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
25
Барди
Франческо Барди
90
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
4'
4'
78
23
Бирса
Вальтер Бирса
73
8
Радованович
Иван Радованович
69
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
10
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
26
Эдимар
Эдимар
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
84
Мангани
Томас Мангани
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
14
Кофи
Исаак Кофи
19
Ботта
Рубен Ботта
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
43
Палоски
Альберто Палоски
82'
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
4
Мендеш
Педру Мендеш
90
21
Лоди
Франческо Лоди
63
30
Аква
Африйе Аква
90
99
Кассано
Антонио Кассано
65'
77'
65', 77'
90
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
63
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
78
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
90
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
1
Кордас
Алекс Кордас
29
Де Челье
Паоло Де Челье
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
13
Ристовски
Стефан Ристовски
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
33
Рисполи
Андреа Рисполи
8
Маури
Хосе Маури
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
9
Поцци
Никола Поцци
17
Палладино
Раффаэле Палладино
88
Кода
Массимо Кода
75'