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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Габбиадини 34
Окака-Чука 79
2:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
14 сент. 2014, 13:30 МСК
14.09.2014, 13:30 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
83
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
76
23
Эдер
Эдер
90
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
79'
79'
83
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
34'
34'
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
3
Месба
Джамел Месба
11
Романьоли
Алессио Романьоли
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
10
Крстичич
Ненад Крстичич
6
Дункан
Альфред Дункан
22
Риццо
Лука Риццо
12
Сансоне
Джанлука Сансоне
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
7
Федато
Франческо Федато
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
58
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
9
Ларрондо
Марсело Ларрондо
61
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
77
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
36
Дармиан
Маттео Дармиан
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
14
Гацци
Алессандро Гацци
6
Перес
Рубен Перес
94
Бенасси
Марко Бенасси
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
33
Перес
Бруно Перес
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес