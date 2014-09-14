Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Парма
Парма
Кассано 27
Фелипе 51
Лукарелли 73
Де Шильо 89
4:5
Матч завершен
Милан
Милан
Бонавентура 25
Хонда 37
Менез 45
Де Йонг 68
Менез 79
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
14 сент. 2014, 21:45 МСК
14.09.2014, 21:45 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
29
Де Челье
Паоло Де Челье
90
19
Фелипе
Фелипе
51'
51'
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
73'
73'
90
13
Ристовски
Стефан Ристовски
90
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
78
21
Лоди
Франческо Лоди
90
30
Аква
Африйе Аква
90
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
72
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
65
99
Кассано
Антонио Кассано
27'
27'
90
Запасные
1
Кордас
Алекс Кордас
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
18
Гобби
Массимо Гобби
15
Коста
Андреа Коста
4
Мендеш
Педру Мендеш
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
33
Рисполи
Андреа Рисполи
8
Маури
Хосе Маури
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
20
Бидауи
Суфиане Бидауи
17
Палладино
Раффаэле Палладино
88
Кода
Массимо Кода
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
89'
89'
90
25
Бонера
Даниэле Бонера
90
33
Алекс
Алекс
61
20
Абате
Иньяцио Абате
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
25'
25'
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
68'
68'
90
4
Мунтари
Салли Мунтари
90
16
Поли
Андреа Поли
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
37'
37'
62
7
Менез
Жереми Менез
79'
45'
79'
45'
86
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
1
Агацци
Михаэль Агацци
13
Рами
Адиль Рами
17
Сапата
Кристиан Сапата
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
27
Армеро
Пабло Армеро
15
Эссьен
Майкл Эссьен
16
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
11
Паццини
Джампаоло Паццини
19
Ньянг
М'Байе Ньянг