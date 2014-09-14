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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Лопес 49
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
14 сент. 2014, 16:00 МСК
14.09.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
18
Суньига
Камило Суньига
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
74
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
78
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
58
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
15
Коломбо
Роберто Коломбо
4
Энрике
Энрике
5
Бритос
Мигель Бритос
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
14
Лопес
Давид Лопес
25
Мичу
Мичу
91
Сапата
Дуван Сапата
Кьево
мин
25
Барди
Франческо Барди
90
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
72
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
81
23
Бирса
Вальтер Бирса
69
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
10
Лопес
Макси Лопес
49'
49'
90
Запасные
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
26
Эдимар
Эдимар
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
84
Мангани
Томас Мангани
14
Кофи
Исаак Кофи
19
Ботта
Рубен Ботта
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
43
Палоски
Альберто Палоски