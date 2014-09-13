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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 8
Маркизио 75
2:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
13 сент. 2014, 21:45 МСК
13.09.2014, 21:45 МСК
суббота
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
4
Касерес
Мартин Касерес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
75'
75'
90
37
Перейра
Роберто Перейра
85
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
8'
8'
82
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
89
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
30
Сторари
Марко Сторари
15
Барцальи
Андреа Барцальи
38
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
2
Ромуло
Ромуло
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
18
Бубнич
Игор Бубнич
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
33
Коне
Панайотис Коне
80
3
Аллан
Аллан
90
19
Гильерме
Гильерме
72
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
46
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
97
Мерет
Алекс Мерет
25
Кода
Андреа Кода
14
Бельмонте
Никола Бельмонте
66
Пинци
Джампьеро Пинци
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
89
Пирис
Иван Пирис
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
82
Геихо
Алекс Геихо
77
Теро
Сирил Теро