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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 4
Ковачич 21
Икарди 30
Освальдо 43
Икарди 53
Освальдо 72
Гуарин 74
7:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
14 сент. 2014, 16:00 МСК
14.09.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
22
Додо
Додо
76
6
Андреолли
Марко Андреолли
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
62
18
Медель
Гари Медель
90
88
Эрнанес
Эрнанес
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
21'
21'
66
7
Освальдо
Пабло Освальдо
43'
72'
43', 72'
90
9
Икарди
Мауро Икарди
4'
30'
53'
4', 30', 53'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
17
Кузманович
Здравко Кузманович
13
Гуарин
Фреди Гуарин
74'
90
М'Вила
Янн М'Вила
44
Крхин
Рене Крхин
20
Оби
Жоэль Оби
8
Паласио
Родриго Паласио
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
13
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
26
Терранова
Эмануэле Терранова
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
18
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
46
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
65
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
16
Полито
Чиро Полито
15
Ачерби
Франческо Ачерби
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
33
Бриги
Маттео Бриги
19
Таидер
Сафир Таидер
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
14
Паволетти
Леонардо Паволетти
95
Глиоцци
Этторе Глиоцци