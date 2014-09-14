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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
14 сент. 2014, 16:00 МСК
14.09.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
40
Томович
Ненад Томович
90
2
Гонсало
Гонсало
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
15
Савич
Стефан Савич
82
20
Валеро
Борха Валеро
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
90
7
Писарро
Давид Писарро
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
70
33
Гомес
Марио Гомес
57
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
2
Ричардс
Майка Ричардс
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
17
Хоакин
Хоакин
6
Варгас
Хуан Варгас
14
Бадель
Милан Бадель
14
Фернандес
Матиас Фернандес
72
Иличич
Йосип Иличич
27
Куртич
Ясмин Куртич
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
29
Бернардески
Федерико Бернардески
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
4
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
46
69
Стураро
Стефано Стураро
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Перотти
Диего Перотти
84
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
65
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
87
Рози
Алеандро Рози
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
5
Иццо
Армандо Иццо
19
Греко
Леандро Греко
88
Ринкон
Томас Ринкон
24
Фальке
Яго Фальке
92
Муссис
Франко Муссис
32
Матри
Алессандро Матри
16
Лестьенн
Максим Лестьенн