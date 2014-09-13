Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Сепе 45
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
13 сент. 2014, 19:00 МСК
13.09.2014, 19:00 МСК
суббота
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
45'
45'
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
80
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
18
Верди
Симоне Верди
63
88
Весино
Матиас Весино
62
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
10
Тавано
Франческо Тавано
90
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
90
Запасные
28
Басси
Давиде Басси
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
21
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Барба
Федерико Барба
5
Моро
Давиде Моро
17
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
16
Зелински
Петр Зелински
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
15
Агирре
Родриго Агирре
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
95
Ровини
Эмануэле Ровини
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
3
Коул
Эшли Коул
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Кастан
Леандро Кастан
46
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
13
Майкон
Майкон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
68
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
22
Дестро
Маттиа Дестро
90
8
Льяич
Адем Льяич
82
Запасные
1
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Торосидис
Василис Торосидис
23
Астори
Давиде Астори
13
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
20
Холебас
Хосе Холебас
5
Кейта
Сейду Кейта
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
27
Жервиньо
Жервиньо
10
Тотти
Франческо Тотти
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
7
Итурбе
Хуан Итурбе