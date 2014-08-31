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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
0:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
31 авг. 2014, 21:45 МСК
31.08.2014, 21:45 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
71
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
55
9
Ларрондо
Марсело Ларрондо
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
32
Масиелло
Сальваторе Масиелло
18
Янссон
Понтус Янссон
29
Вешович
Марко Вешович
21
Силва
Гастон Силва
94
Бенасси
Марко Бенасси
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Видич
Неманья Видич
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
22
Додо
Додо
80
90
М'Вила
Янн М'Вила
56
18
Медель
Гари Медель
90
88
Эрнанес
Эрнанес
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
90
2
Жонатан
Жонатан
84
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
32
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
6
Андреолли
Марко Андреолли
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
17
Кузманович
Здравко Кузманович
44
Крхин
Рене Крхин
20
Оби
Жоэль Оби
7
Освальдо
Пабло Освальдо
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли