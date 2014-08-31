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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Хонда 8
Мунтари 56
Менез 64
3:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Алекс 67
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
31 авг. 2014, 19:00 МСК
31.08.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
25
Бонера
Даниэле Бонера
90
33
Алекс
Алекс
67'
67'
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
4
Мунтари
Салли Мунтари
56'
56'
68
16
Поли
Андреа Поли
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
8'
8'
77
7
Менез
Жереми Менез
64'
64'
82
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
1
Агацци
Михаэль Агацци
13
Рами
Адиль Рами
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
27
Армеро
Пабло Армеро
15
Эссьен
Майкл Эссьен
24
Кристанте
Бриан Кристанте
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
98
Мастур
Хашим Мастур
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
8
Баста
Душан Баста
90
27
Цана
Лорик Цана
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
73
16
Пароло
Марко Пароло
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
59
14
Кейта
Бальде Кейта
60
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
85
Новаретти
Диего Новаретти
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
6
Маури
Стефано Маури
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
32
Катальди
Данило Катальди
9
Джорджевич
Филип Джорджевич