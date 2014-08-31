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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пинилья 40
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 3
Де Гузман 90
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
31 авг. 2014, 21:45 МСК
31.08.2014, 21:45 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
74
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
69
Стураро
Стефано Стураро
83
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Перотти
Диего Перотти
69
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
40'
40'
90
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
87
Рози
Алеандро Рози
2
Сампиризи
Марио Сампиризи
5
Иццо
Армандо Иццо
19
Греко
Леандро Греко
24
Фальке
Яго Фальке
92
Муссис
Франко Муссис
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
27
Рагуса
Антонио Рагуса
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
18
Суньига
Камило Суньига
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
74
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
3'
3'
65
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
85
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
15
Коломбо
Роберто Коломбо
4
Энрике
Энрике
5
Бритос
Мигель Бритос
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90'
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
25
Мичу
Мичу
91
Сапата
Дуван Сапата