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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Бираги 6
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
30 авг. 2014, 19:00 МСК
30.08.2014, 19:00 МСК
суббота
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
25
Барди
Франческо Барди
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
6'
6'
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
84
Мангани
Томас Мангани
46
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
46
10
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
26
Эдимар
Эдимар
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
8
Радованович
Иван Радованович
14
Кофи
Исаак Кофи
19
Ботта
Рубен Ботта
43
Палоски
Альберто Палоски
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
4
Касерес
Мартин Касерес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
23
Видаль
Артуро Видаль
86
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
90
11
Коман
Кингсли Коман
68
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
30
Сторари
Марко Сторари
33
Эвра
Патрис Эвра
38
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
39
Марроне
Лука Марроне
2
Ромуло
Ромуло
37
Перейра
Роберто Перейра
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
12
Джовинко
Себастьян Джовинко