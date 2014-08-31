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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
31 авг. 2014, 19:00 МСК
31.08.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
93
Драме
Букари Драме
90
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
18
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
83
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
10
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
74
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
19
Денис
Херман Денис
60
Запасные
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
33
Черубин
Николо Черубин
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
Верона
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
74
1
Рафаэль
Рафаэль
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
71
Мартич
Иван Мартич
90
21
Хуанито
Хуанито
83
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
63
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
9
Тони
Лука Тони
90
11
Янкович
Бошко Янкович
90
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
22
Бенусси
Франческо Бенусси
16
Луна
Антонио Луна
0
Соренсен
Фредерик Соренсен
2
Родригес
Гильермо Родригес
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
27
Валоти
Маттиа Валоти
0
Нене
Нене
0
Лопес
Николас Лопес