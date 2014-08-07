Матч завершен
Абердин
Абердин
2:3
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
7 авг. 2014, 21:45 МСК
7.08.2014, 21:45 МСК
четверг
Составы