Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2:0
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Абердин
Абердин
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
31 июля 2014, 21:30 МСК
31.07.2014, 21:30 МСК
четверг
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