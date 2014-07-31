Матч завершен
Сараево
Сараево
1:2
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Атромитос
Перистери
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
31 июля 2014, 21:30 МСК
31.07.2014, 21:30 МСК
четверг
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