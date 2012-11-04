Пескара
мин
-
Перин
Маттиа Перин
90
-
Боккетти
Антонио Боккетти
90
-
Чосич
Урош Чосич
90
-
Капуано
Марко Капуано
90
-
Занон
Дамиано Занон
90
-
Модесто
Франческо Модесто
75
-
Кинтеро
Хуан Кинтеро
90
-
Касчионе
Эммануэль Касчионе
90
-
Блази
Мануэле Блази
17
-
де Жезус
Жонатас де Жезус
67
-
Аббрускато
Элвис Аббрускато
49'
90
Запасные
-
Фальсо
Сальваторе Фальсо
-
Пелиццоли
Иван Пелиццоли
-
Бальзано
Антонио Бальзано
-
Нильсен
Матти-Лунд Нильсен
-
Соддимо
Данило Соддимо
-
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
-
Вайсс
Владимир Вайсс
-
Капрари
Джанлука Капрари
-
Вукушич
Анте Вукушич
-
Челик
Мерван Челик
Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Беналуан
Йоан Беналуан
82
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Вальдес
Хайме Вальдес
53
-
Пароло
Марко Пароло
90
-
Морроне
Стефано Морроне
60
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Пабон
Дорлан Пабон
90
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Байза
Павол Байза
-
Паварини
Никола Паварини
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Аква
Африйе Аква
-
Нинис
Сотирис Нинис
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Палладино
Раффаэле Палладино
-
Сансоне
Никола Сансоне