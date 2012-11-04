Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Доссена
Андреа Доссена
86
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
77
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Пандев
Горан Пандев
62
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
7'
90
Запасные
-
Розати
Антонио Розати
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Ароника
Сальваторе Ароника
-
Бритос
Мигель Бритос
-
Грава
Джанлука Грава
-
Место
Джандоменико Место
-
Инлер
Гекхан Инлер
-
Донадель
Марко Донадель
-
Варгас
Эдуардо Варгас
-
Инсинье
Лоренцо Инсинье
Торино
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
-
Родригес
Гильермо Родригес
90
-
Глик
Камиль Глик
90
-
Дармиан
Маттео Дармиан
90
-
Вивес
Джузеппе Вивес
74
-
Гацци
Алессандро Гацци
46
-
Баша
Мигьен Баша
90
-
Черчи
Алессио Черчи
90
-
Бьянки
Роландо Бьянки
90
-
Сгринья
Алессандро Сгринья
70
Запасные
-
Гомис
Лис Гомис
-
Касерес
Пабло Касерес
-
Агостини
Алессандро Агостини
-
Огбонна
Анжело Огбонна
-
Ди Чезаре
Валерио Ди Чезаре
-
Сантана
Марио Сантана
-
Бриги
Маттео Бриги
-
Стеванович
Ален Стеванович
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
-
Сансоне
Джанлука Сансоне