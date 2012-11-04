Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
27
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Таидер
Сафир Таидер
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
46
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
46'
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
72
Запасные
-
Аберо
Матиас Аберо
-
Ломбарди
Филиппо Ломбарди
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Радакович
Урош Радакович
-
Мотта
Марко Мотта
-
Крхин
Рене Крхин
-
Коне
Панайотис Коне
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
-
Перес
Диего Перес
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Папони
Даниэле Папони
-
Паскуато
Кристиан Паскуато
Удинезе
мин
-
Бркич
Зелько Бркич
90
-
Кода
Андреа Кода
90
-
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
50
-
Лаццари
Андреа Лаццари
65
-
Аллан
Аллан
90
-
де Матос
Майкосуэл де Матос
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
73'
79
Запасные
-
Берра
Филиппо Берра
-
Павловски
Войцех Павловски
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Арто
Томас Арто
-
Домингос Фернандес
Виллианс Домингос Фернандес
-
Фараони
Давиде Фараони
-
Перейра
Роберто Перейра
-
Зелински
Петр Зелински
-
Баррето
Пауло Баррето
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
-
Ранеги
Маттиас Ранеги