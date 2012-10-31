Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
66'
90
-
Вальдес
Хайме Вальдес
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Пароло
Марко Пароло
37'
90
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
60
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
81
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
16
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Байза
Павол Байза
-
Беналуан
Йоан Беналуан
-
Феррарио
Стефано Феррарио
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Нинис
Сотирис Нинис
-
Аква
Африйе Аква
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
Сансоне
Никола Сансоне
-
Палладино
Раффаэле Палладино
-
Пабон
Дорлан Пабон
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
46
-
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
-
Маркос
Маркиньос
90
-
Кастан
Леандро Кастан
90
-
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
67
-
Пирис
Иван Пирис
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
67
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Ламела
Эрик Ламела
8'
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
90
-
Тотти
Франческо Тотти
71'
90
Запасные
-
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
-
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
-
Романьоли
Алессио Романьоли
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Лопес
Николас Лопес
-
Дестро
Маттиа Дестро