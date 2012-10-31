Лацио
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Цана
Лорик Цана
90
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Маури
Стефано Маури
58'
90
-
Лулич
Сенад Лулич
90
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
58
-
Кандрева
Антонио Кандрева
85
-
Рокки
Томмазо Рокки
74
-
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
-
Фаджиоли
Эдоардо Фаджиоли
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
-
Сиани
Микаэль Сиани
-
Каванда
Луис Педро Каванда
-
Раду
Штефан Раду
-
Скалони
Лионель Скалони
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
-
Дзаури
Лучано Дзаури
-
Онази
Огений Онази
-
Брокки
Кристиан Брокки
-
Козак
Либор Козак
-
Флоккари
Сержио Флоккари
Торино
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
-
Дармиан
Маттео Дармиан
90
-
Родригес
Гильермо Родригес
90
-
Глик
Камиль Глик
11'
90
-
Сантана
Марио Сантана
58
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Черчи
Алессио Черчи
86
-
Сгринья
Алессандро Сгринья
62
-
Бьянки
Роландо Бьянки
90
Запасные
-
Диоп
Алу Диоп
-
Гомис
Лис Гомис
-
Агостини
Алессандро Агостини
-
Касерес
Пабло Касерес
-
Ди Чезаре
Валерио Ди Чезаре
-
Верди
Симоне Верди
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Баша
Мигьен Баша
-
Стеванович
Ален Стеванович
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини