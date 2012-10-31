Интер
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Перейра
Альваро Перейра
62
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
84
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Гуарин
Фреди Гуарин
81'
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Паласио
Родриго Паласио
68'
90
-
Кассано
Антонио Кассано
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
46
-
Милито
Диего Милито
52'
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Белец
Вид Белец
-
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
Дункан
Альфред Дункан
-
Альварес
Рикардо Альварес
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
-
Ливайя
Марко Ливайя
Сампдория
мин
-
Ромеро
Серхио Ромеро
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Россини
Жонатан Россини
90
-
Берарди
Гаэтано Берарди
53
-
Поли
Андреа Поли
59
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
-
Мунари
Джанни Мунари
20'
90
-
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
90'
90
-
Сориано
Роберто Сориано
90
-
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
90
Запасные
-
Савич
Анделько Савич
-
Антонио
Хуан Антонио
-
Фернандес Гарсия
Ренан Фернандес Гарсия
-
Берни
Томмазо Берни
-
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Поульсен
Симон Поульсен
-
Мустафи
Шкодран Мустафи
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Лопес
Макси Лопес
-
Икарди
Мауро Икарди