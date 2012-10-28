Торино
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Дармиан
Маттео Дармиан
90
-
Родригес
Гильермо Родригес
90
-
Глик
Камиль Глик
90
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Вивес
Джузеппе Вивес
76
-
Бриги
Маттео Бриги
63
-
Стеванович
Ален Стеванович
68
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
-
Сансоне
Джанлука Сансоне
90
Запасные
-
Гомис
Лис Гомис
-
Касерес
Пабло Касерес
-
Агостини
Алессандро Агостини
-
Ди Чезаре
Валерио Ди Чезаре
-
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
Верди
Симоне Верди
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Баша
Мигьен Баша
-
Сгринья
Алессандро Сгринья
-
Черчи
Алессио Черчи
-
Бьянки
Роландо Бьянки
Парма
мин
-
Паварини
Никола Паварини
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
63
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Вальдес
Хайме Вальдес
90
-
Нинис
Сотирис Нинис
46
-
Аква
Африйе Аква
90
-
Пароло
Марко Пароло
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
73'
80
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Байза
Павол Байза
-
Беналуан
Йоан Беналуан
-
Рози
Алеандро Рози
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Палладино
Раффаэле Палладино
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
Сансоне
Никола Сансоне
-
Пабон
Дорлан Пабон