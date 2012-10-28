Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
60
-
Маркос
Маркиньос
90
-
Кастан
Леандро Кастан
90
-
Пирис
Иван Пирис
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
90
-
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
68
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Ламела
Эрик Ламела
21'
23'
90
-
Тотти
Франческо Тотти
83
Запасные
-
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
-
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
-
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
Романьоли
Алессио Романьоли
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
-
Брэдли
Майкл Брэдли
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Лопес
Николас Лопес
-
Дестро
Маттиа Дестро
Удинезе
мин
-
Бркич
Зелько Бркич
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
30'
90
-
Кода
Андреа Кода
90
-
Анджелла
Габриэле Анджелла
67
-
Армеро
Пабло Армеро
82
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Перейра
Роберто Перейра
90
-
Аллан
Аллан
90
-
Фараони
Давиде Фараони
46
-
де Матос
Майкосуэл де Матос
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
49'
86'
90
Запасные
-
Берра
Филиппо Берра
-
Павловски
Войцех Павловски
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Арто
Томас Арто
-
Домингос Фернандес
Виллианс Домингос Фернандес
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
Силва
Габриэль Силва
-
Баррето
Пауло Баррето
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
-
Ранеги
Маттиас Ранеги