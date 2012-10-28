Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Суньига
Камило Суньига
71
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
58'
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Инсинье
Лоренцо Инсинье
84
-
Пандев
Горан Пандев
75
Запасные
-
Розати
Антонио Розати
-
Грава
Джанлука Грава
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Ароника
Сальваторе Ароника
-
Место
Джандоменико Место
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Донадель
Марко Донадель
-
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Варгас
Эдуардо Варгас
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Вацек
Камил Вацек
90
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
60
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Ригони
Марко Ригони
75
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
55
-
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
-
Виотти
Серджио Виотти
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Йокич
Боян Йокич
-
Папп
Паул Папп
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Кофи
Исаак Кофи
-
Гуана
Роберто Гуана
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
-
Москарделли
Давиде Москарделли
-
Самасса
Мамаду Самасса
-
Стоян
Адриан Стоян
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле