Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Черубин
Николо Черубин
58'
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Таидер
Сафир Таидер
90
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
82
-
Пациенца
Микеле Пациенца
75
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
75
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
-
Аберо
Матиас Аберо
-
Ломбарди
Филиппо Ломбарди
-
Стоянович
Деян Стоянович
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Карвальо
Роджер Карвальо
-
Мотта
Марко Мотта
-
Риверола
Марти Риверола
-
Коне
Панайотис Коне
-
Крхин
Рене Крхин
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Паскуато
Кристиан Паскуато
-
Папони
Даниэле Папони
Интер
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Жуан Гильерме
Жуан
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
27'
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
88
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
64'
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Милито
Диего Милито
53'
67
-
Паласио
Родриго Паласио
80
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Белец
Вид Белец
-
Перейра
Альваро Перейра
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
-
Альварес
Рикардо Альварес
-
Гуарин
Фреди Гуарин
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Кассано
Антонио Кассано
-
Ливайя
Марко Ливайя