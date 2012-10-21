Удинезе
мин
-
Бркич
Зелько Бркич
90
-
Данило
Данило
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
21
-
Перейра
Роберто Перейра
83
-
Аллан
Аллан
90
-
де Матос
Майкосуэл де Матос
53'
78
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
Запасные
-
Павловски
Войцех Павловски
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Анджелла
Габриэле Анджелла
-
Кода
Андреа Кода
-
Арто
Томас Арто
-
Домингос Фернандес
Виллианс Домингос Фернандес
-
Фараони
Давиде Фараони
-
Силва
Габриэль Силва
-
Баррето
Пауло Баррето
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
-
Ранеги
Маттиас Ранеги
Пескара
мин
-
Перин
Маттиа Перин
90
-
Боккетти
Антонио Боккетти
90
-
Романьоли
Симоне Романьоли
90
-
Модесто
Франческо Модесто
90
-
Бальзано
Антонио Бальзано
90
-
Нильсен
Матти-Лунд Нильсен
71
-
Кинтеро
Хуан Кинтеро
90
-
Вайсс
Владимир Вайсс
54
-
Касчионе
Эммануэль Касчионе
90
-
Блази
Мануэле Блази
90
-
де Жезус
Жонатас де Жезус
54
Запасные
-
Пелиццоли
Иван Пелиццоли
-
Чосич
Урош Чосич
-
Капуано
Марко Капуано
-
Занон
Дамиано Занон
-
Бругман
Гастон Бругман
-
Соддимо
Данило Соддимо
-
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
-
Капрари
Джанлука Капрари
-
Вукушич
Анте Вукушич
-
Аббрускато
Элвис Аббрускато
-
Челик
Мерван Челик