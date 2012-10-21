Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
40
-
Вальдес
Хайме Вальдес
90
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
79
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
72
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
36'
53'
90
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
МакИчен
Эмилио МакИчен
-
Байза
Павол Байза
-
Паварини
Никола Паварини
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Нинис
Сотирис Нинис
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Аква
Африйе Аква
-
Пароло
Марко Пароло
-
Сансоне
Никола Сансоне
-
Палладино
Раффаэле Палладино
-
Пабон
Дорлан Пабон
Сампдория
мин
-
Фернандес Гарсия
Ренан Фернандес Гарсия
46
-
Ромеро
Серхио Ромеро
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Берарди
Гаэтано Берарди
70
-
Россини
Жонатан Россини
90
-
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
90
-
Мунари
Джанни Мунари
90
-
Крстичич
Ненад Крстичич
90
-
Мареска
Энцо Мареска
90
-
Лопес
Макси Лопес
35
-
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
82'
90
Запасные
-
Савич
Анделько Савич
-
Берни
Томмазо Берни
-
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Поульсен
Симон Поульсен
-
Мустафи
Шкодран Мустафи
-
Сориано
Роберто Сориано
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
-
Икарди
Мауро Икарди