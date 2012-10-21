Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
70
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Куцка
Юрай Куцка
7'
90
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
62
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
54
-
Янкович
Бошко Янкович
15'
90
Запасные
-
Мелацци
Леонардо Мелацци
-
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
Цорвас
Александрос Цорвас
-
Сампиризи
Марио Сампиризи
-
Пишителла
Джаммарио Пишителла
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
-
Тошер
Даниэл Тошер
-
Меркель
Александер Меркель
-
Иммобиле
Чиро Иммобиле
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Флоренци
Алессандро Флоренци
77
-
Маркос
Маркиньос
90
-
Кастан
Леандро Кастан
90
-
Пирис
Иван Пирис
90
-
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Ламела
Эрик Ламела
83'
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
44'
55'
88
-
Тотти
Франческо Тотти
27'
90
Запасные
-
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
-
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
-
Романьоли
Алессио Романьоли
-
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Брэдли
Майкл Брэдли
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Лопес
Николас Лопес
-
Талло
Жуниор Талло