Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Дессена
Даниэле Дессена
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
90
-
Конти
Даниэле Конти
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
61'
85
-
Авелар
Данило Авелар
90
-
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
76
-
да Силва
Андерсон Мигел да Силва
68
Запасные
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Россеттини
Лука Россеттини
-
Перицо
Габриэле Перицо
-
Казарини
Федерико Казарини
-
Сау
Марко Сау
-
Рибейро
Тиаго Рибейро
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
76
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
64
-
Коне
Панайотис Коне
82
-
Таидер
Сафир Таидер
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
-
Маркиньоли
Лука Маркиньоли
-
Аберо
Матиас Аберо
-
Ломбарди
Филиппо Ломбарди
-
Карвальо
Роджер Карвальо
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Мотта
Марко Мотта
-
Крхин
Рене Крхин
-
Риверола
Марти Риверола
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
-
Паскуато
Кристиан Паскуато