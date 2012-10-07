Торино
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Огбонна
Анжело Огбонна
90
-
Дармиан
Маттео Дармиан
90
-
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
-
Глик
Камиль Глик
90
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Бриги
Маттео Бриги
77
-
Стеванович
Ален Стеванович
61
-
Сгринья
Алессандро Сгринья
52
-
Черчи
Алессио Черчи
90
-
Бьянки
Роландо Бьянки
90
Запасные
-
Мильорини
Марко Мильорини
-
Гомис
Альфред Гомис
-
Касерес
Пабло Касерес
-
Ди Чезаре
Валерио Ди Чезаре
-
Родригес
Гильермо Родригес
-
Сантана
Марио Сантана
-
Верди
Симоне Верди
-
Вивес
Джузеппе Вивес
-
Баша
Мигьен Баша
-
Сансоне
Джанлука Сансоне
Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Дессена
Даниэле Дессена
70
-
Экдаль
Альбин Экдаль
90
-
Конти
Даниэле Конти
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
88
-
Авелар
Данило Авелар
90
-
да Силва
Андерсон Мигел да Силва
74'
90
-
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
81
Запасные
-
Эрикссон
Себастьян Эрикссон
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Дель Фабро
Дарио Дель Фабро
-
Мурру
Никола Мурру
-
Сау
Марко Сау
-
Рибейро
Тиаго Рибейро
-
Ларривей
Хоакин Ларривей