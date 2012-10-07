Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Флоренци
Алессандро Флоренци
85
-
Маркос
Маркиньос
90
-
Кастан
Леандро Кастан
90
-
Пирис
Иван Пирис
90
-
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
62'
72
-
Дестро
Маттиа Дестро
90
-
Ламела
Эрик Ламела
30'
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
-
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
-
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
-
Романьоли
Алессио Романьоли
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Лопес
Николас Лопес
-
Освальдо
Пабло Освальдо
Аталанта
мин
-
Матеу
Карлос Матеу
90
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Бривио
Давиде Бривио
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
-
Каццола
Риккардо Каццола
72
-
Моралес
Максимильяно Моралес
60
-
Чигарини
Лука Чигарини
90
-
Де Лука
Джузеппе Де Лука
65
-
Денис
Херман Денис
90
Запасные
-
Пальма
Антонио Пальма
-
Милеси
Лука Милеси
-
Полито
Чиро Полито
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Ферри
Микеле Ферри
-
Тройси
Джеймс Тройси
-
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
-
Парра
Факундо Парра