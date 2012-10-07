Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
57
-
Мексес
Филипп Мексес
90
-
Йепес
Марио Йепес
90
-
Бонера
Даниэле Бонера
50
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
71
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
90
-
Кркич
Боян Кркич
90
Запасные
-
Габриэл
Габриэл
-
Амелия
Марко Амелия
-
Констан
Кевин Констан
-
Антонини
Лука Антонини
-
Ачерби
Франческо Ачерби
-
Сапата
Кристиан Сапата
-
Абате
Иньяцио Абате
-
Амброзини
Массимо Амброзини
-
Ночерино
Антонио Ночерино
-
Фламини
Матье Фламини
-
Паццини
Джампаоло Паццини
-
Робиньо
Робиньо
Интер
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Жуан Гильерме
Жуан
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
3'
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
46
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Милито
Диего Милито
71
-
Кассано
Антонио Кассано
53
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Белец
Вид Белец
-
Перейра
Альваро Перейра
-
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
-
Дункан
Альфред Дункан
-
Оби
Жоэль Оби
-
Мудингай
Габи Мудингай
-
Гуарин
Фреди Гуарин
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Паласио
Родриго Паласио
-
Ливайя
Марко Ливайя