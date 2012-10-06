Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
32
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
Ригони
Марко Ригони
90
-
Теро
Сирил Теро
45'
85
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
87'
90
-
Стоян
Адриан Стоян
62
Запасные
-
Виотти
Серджио Виотти
-
Фаркаш
Павол Фаркаш
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Йокич
Боян Йокич
-
Андреолли
Марко Андреолли
-
Фрей
Николас Фрей
-
Папп
Паул Папп
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Вацек
Камил Вацек
-
Кофи
Исаак Кофи
-
Самасса
Мамаду Самасса
-
Москарделли
Давиде Москарделли
Сампдория
мин
-
Ромеро
Серхио Ромеро
90
-
Поульсен
Симон Поульсен
66
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Берарди
Гаэтано Берарди
90
-
Россини
Жонатан Россини
90
-
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
90
-
Мунари
Джанни Мунари
90
-
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
-
Крстичич
Ненад Крстичич
79
-
Мареска
Энцо Мареска
61'
90
-
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
-
Фернандес Гарсия
Ренан Фернандес Гарсия
-
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
Берни
Томмазо Берни
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Мустафи
Шкодран Мустафи
-
Сориано
Роберто Сориано
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
-
Икарди
Мауро Икарди