Сампдория
мин
-
Ромеро
Серхио Ромеро
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Россини
Жонатан Россини
90
-
Берарди
Гаэтано Берарди
87
-
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
90
-
Мунари
Джанни Мунари
70
-
Сориано
Роберто Сориано
81
-
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
-
Крстичич
Ненад Крстичич
90
-
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
90
Запасные
-
Фернандес Гарсия
Ренан Фернандес Гарсия
-
Берни
Томмазо Берни
-
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Поульсен
Симон Поульсен
-
Мустафи
Шкодран Мустафи
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Икарди
Мауро Икарди
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
84
-
Пандев
Горан Пандев
65
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
67'
90
Запасные
-
Увини
Бруно Увини
-
Розати
Антонио Розати
-
Грава
Джанлука Грава
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Ароника
Сальваторе Ароника
-
Место
Джандоменико Место
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Донадель
Марко Донадель
-
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Инсинье
Лоренцо Инсинье