Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
74
-
Нинис
Сотирис Нинис
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
66'
90
-
Рози
Алеандро Рози
63
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
90
-
Пабон
Дорлан Пабон
52
Запасные
-
МакИчен
Эмилио МакИчен
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Паварини
Никола Паварини
-
Байза
Павол Байза
-
Беналуан
Йоан Беналуан
-
Пароло
Марко Пароло
-
Аква
Африйе Аква
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Сансоне
Никола Сансоне
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
-
Йепес
Марио Йепес
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
-
Амброзини
Массимо Амброзини
64
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
50'
90
-
Кркич
Боян Кркич
82
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
70
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Антонини
Лука Антонини
-
Констан
Кевин Констан
-
Мексес
Филипп Мексес
-
Ачерби
Франческо Ачерби
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Робиньо
Робиньо
-
Ньянг
М'Байе Ньянг
-
Паццини
Джампаоло Паццини