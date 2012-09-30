Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
45
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
65
-
Моралес
Максимильяно Моралес
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
90
-
Каццола
Риккардо Каццола
70
-
Де Лука
Джузеппе Де Лука
90
-
Денис
Херман Денис
28'
90
Запасные
-
Пальма
Антонио Пальма
-
Матеу
Карлос Матеу
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Полито
Чиро Полито
-
Бривио
Давиде Бривио
-
Ферри
Микеле Ферри
-
Тройси
Джеймс Тройси
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
-
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
-
Парра
Факундо Парра
Торино
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
73'
90
-
Огбонна
Анжело Огбонна
90
-
Глик
Камиль Глик
90
-
Дармиан
Маттео Дармиан
90
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Сантана
Марио Сантана
59
-
Гацци
Алессандро Гацци
62'
90
-
Черчи
Алессио Черчи
78
-
Сгринья
Алессандро Сгринья
65
-
Бьянки
Роландо Бьянки
38'
76'
90
Запасные
-
Диоп
Алу Диоп
-
Гомис
Лис Гомис
-
Ди Чезаре
Валерио Ди Чезаре
-
Родригес
Гильермо Родригес
-
Верди
Симоне Верди
-
Баша
Мигьен Баша
-
Вивес
Джузеппе Вивес
-
Стеванович
Ален Стеванович
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
-
Сансоне
Джанлука Сансоне