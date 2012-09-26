Торино
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
-
Огбонна
Анжело Огбонна
90
-
Ди Чезаре
Валерио Ди Чезаре
75
-
Дармиан
Маттео Дармиан
90
-
Баша
Мигьен Баша
90
-
Вивес
Джузеппе Вивес
90
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Стеванович
Ален Стеванович
70
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
-
Сансоне
Джанлука Сансоне
60
Запасные
-
Диоп
Алу Диоп
-
Гомис
Лис Гомис
-
Глик
Камиль Глик
-
Родригес
Гильермо Родригес
-
Сантана
Марио Сантана
-
Верди
Симоне Верди
-
Бриги
Маттео Бриги
-
Сгринья
Алессандро Сгринья
-
Бьянки
Роландо Бьянки
Удинезе
мин
-
Бркич
Зелько Бркич
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Данило
Данило
90
-
Кода
Андреа Кода
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Аллан
Аллан
85
-
Домингос Фернандес
Виллианс Домингос Фернандес
56
-
Баррето
Пауло Баррето
56
-
Ранеги
Маттиас Ранеги
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Арто
Томас Арто
-
Анджелла
Габриэле Анджелла
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
Пинци
Джампьеро Пинци
-
Фараони
Давиде Фараони
-
Перейра
Роберто Перейра
-
Силва
Габриэль Силва
-
де Матос
Майкосуэл де Матос
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
-
Фаббрини
Диего Фаббрини