Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Ригони
Марко Ригони
76
-
Вацек
Камил Вацек
69
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
62
Запасные
-
Виотти
Серджио Виотти
-
Фаркаш
Павол Фаркаш
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Драме
Букари Драме
-
Папп
Паул Папп
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Гуана
Роберто Гуана
-
Кофи
Исаак Кофи
-
Самасса
Мамаду Самасса
-
Теро
Сирил Теро
-
Москарделли
Давиде Москарделли
-
Стоян
Адриан Стоян
Интер
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Жуан Гильерме
Жуан
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Перейра
Альваро Перейра
43'
90
-
Гуарин
Фреди Гуарин
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
83
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
26
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
67
-
Милито
Диего Милито
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Белец
Вид Белец
-
Киву
Кристиан Киву
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
-
Альварес
Рикардо Альварес
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Оби
Жоэль Оби
-
Мудингай
Габи Мудингай
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Кассано
Антонио Кассано
-
Ливайя
Марко Ливайя