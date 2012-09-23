Сампдория
мин
-
Ромеро
Серхио Ромеро
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Берарди
Гаэтано Берарди
90
-
Россини
Жонатан Россини
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
82
-
Мареска
Энцо Мареска
90
-
Мунари
Джанни Мунари
72
-
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
63
-
Крстичич
Ненад Крстичич
90
-
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
-
Фернандес Гарсия
Ренан Фернандес Гарсия
-
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
Берни
Томмазо Берни
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Мустафи
Шкодран Мустафи
-
Поульсен
Симон Поульсен
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
-
Сориано
Роберто Сориано
-
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
-
Поцци
Никола Поцци
-
Икарди
Мауро Икарди
Торино
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Глик
Камиль Глик
90
-
Огбонна
Анжело Огбонна
90
-
Дармиан
Маттео Дармиан
90
-
Сантана
Марио Сантана
83
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Вивес
Джузеппе Вивес
82
-
Черчи
Алессио Черчи
90
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
-
Бьянки
Роландо Бьянки
69'
75
Запасные
-
Гомис
Лис Гомис
-
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
Ди Чезаре
Валерио Ди Чезаре
-
Родригес
Гильермо Родригес
-
Баша
Мигьен Баша
-
Верди
Симоне Верди
-
Бриги
Маттео Бриги
-
Стеванович
Ален Стеванович
-
Сгринья
Алессандро Сгринья
-
Сансоне
Джанлука Сансоне