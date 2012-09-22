Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Беналуан
Йоан Беналуан
90
-
Вальдес
Хайме Вальдес
90'
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
65
-
Пароло
Марко Пароло
90
-
Пабон
Дорлан Пабон
65
Запасные
-
МакИчен
Эмилио МакИчен
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Байза
Павол Байза
-
Паварини
Никола Паварини
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Аква
Африйе Аква
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Нинис
Сотирис Нинис
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Палладино
Раффаэле Палладино
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
-
Сансоне
Никола Сансоне
Фиорентина
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Ронкалья
Факундо Ронкалья
20'
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Фернандес
Матиас Фернандес
61
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
78
-
Сеферович
Харис Сеферович
69
Запасные
-
Нето
Нето
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
-
Хегази
Ахмед Хегази
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
-
Льяма
Кристиан Льяма
-
Оливера
Рубен Оливера
-
Ромуло
Ромуло
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
-
Льяич
Адем Льяич
-
Тони
Лука Тони