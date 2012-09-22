Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Погба
Поль Погба
90
-
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
73
-
Исла
Маурисио Исла
52
-
Вучинич
Мирко Вучинич
90
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
63'
69'
80
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
-
Де Челье
Паоло Де Челье
-
Марроне
Лука Марроне
-
Барцальи
Андреа Барцальи
-
Касерес
Мартин Касерес
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
Видаль
Артуро Видаль
-
Пирло
Андреа Пирло
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
-
Матри
Алессандро Матри
-
Бендтнер
Никлас Бендтнер
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
74
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
62
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Ригони
Марко Ригони
90
-
Вацек
Камил Вацек
90
-
Теро
Сирил Теро
70
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
-
Виотти
Серджио Виотти
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Андреолли
Марко Андреолли
-
Папп
Паул Папп
-
Сардо
Дженнаро Сардо
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Кофи
Исаак Кофи
-
Гуана
Роберто Гуана
-
Москарделли
Давиде Москарделли
-
Стоян
Адриан Стоян
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
-
Самасса
Мамаду Самасса