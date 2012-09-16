Торино
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Глик
Камиль Глик
90
-
Огбонна
Анжело Огбонна
90
-
Дармиан
Маттео Дармиан
90
-
Сантана
Марио Сантана
90
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Стеванович
Ален Стеванович
58
-
Сгринья
Алессандро Сгринья
58
-
Бьянки
Роландо Бьянки
75
Запасные
-
Гомис
Лис Гомис
-
Ди Чезаре
Валерио Ди Чезаре
-
Родригес
Гильермо Родригес
-
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
Вивес
Джузеппе Вивес
-
Баша
Мигьен Баша
-
Верди
Симоне Верди
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
-
Сансоне
Джанлука Сансоне
-
Черчи
Алессио Черчи
Интер
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Жуан Гильерме
Жуан
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
46
-
Перейра
Альваро Перейра
90
-
Гуарин
Фреди Гуарин
81
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
66
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Милито
Диего Милито
13'
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Белец
Вид Белец
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
-
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
-
Дункан
Альфред Дункан
-
Альварес
Рикардо Альварес
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Паласио
Родриго Паласио
-
Кассано
Антонио Кассано
-
Ливайя
Марко Ливайя