Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Кастан
Леандро Кастан
90
-
Пирис
Иван Пирис
75
-
Флоренци
Алессандро Флоренци
6'
90
-
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
69
-
Ламела
Эрик Ламела
16'
69
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Дестро
Маттиа Дестро
90
Запасные
-
Лукка
Джонатан Лукка
-
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
-
Романьоли
Алессио Романьоли
-
Маркиньос
Маркиньос
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Лопес
Николас Лопес
-
Талло
Жуниор Талло
Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
76
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Перес
Диего Перес
46
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
46
-
Таидер
Сафир Таидер
90
-
Коне
Панайотис Коне
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
73'
90
-
Мотта
Марко Мотта
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90'
72'
90
Запасные
-
Аберо
Матиас Аберо
-
Ломбарди
Филиппо Ломбарди
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Карвальо
Роджер Карвальо
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Гарич
Гиорги Гарич
-
Пациенца
Микеле Пациенца
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
-
Паскуато
Кристиан Паскуато
-
Хименес
Хенри Хименес
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска