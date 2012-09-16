Пескара
мин
-
Перин
Маттиа Перин
90
-
Чосич
Урош Чосич
90
-
Капуано
Марко Капуано
90
-
Занон
Дамиано Занон
59
-
Модесто
Франческо Модесто
90
-
Бальзано
Антонио Бальзано
90
-
Кинтеро
Хуан Кинтеро
90
-
Вайсс
Владимир Вайсс
71
-
Касчионе
Эммануэль Касчионе
90
-
Колуччи
Джузеппе Колуччи
90
-
Вукушич
Анте Вукушич
80
Запасные
-
Пелиццоли
Иван Пелиццоли
-
Боккетти
Антонио Боккетти
-
Кресценци
Алессандро Кресценци
-
Нильсен
Матти-Лунд Нильсен
-
Соддимо
Данило Соддимо
-
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
-
Блази
Мануэле Блази
-
Капрари
Джанлука Капрари
-
де Жезус
Жонатас де Жезус
-
Аббрускато
Элвис Аббрускато
-
Челик
Мерван Челик
Сампдория
мин
-
Берни
Томмазо Берни
90
-
Берарди
Гаэтано Берарди
90
-
Россини
Жонатан Россини
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Коста
Андреа Коста
67
-
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
60'
90
-
Поли
Андреа Поли
23
-
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
-
Мареска
Энцо Мареска
90
-
Лопес
Макси Лопес
76'
31'
90
-
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
51
Запасные
-
Фернандес Гарсия
Ренан Фернандес Гарсия
-
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Поульсен
Симон Поульсен
-
Мустафи
Шкодран Мустафи
-
Мунари
Джанни Мунари
-
Сориано
Роберто Сориано
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
-
Крстичич
Ненад Крстичич
-
Поцци
Никола Поцци
-
Икарди
Мауро Икарди