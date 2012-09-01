Торино
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Глик
Камиль Глик
90
-
Дармиан
Маттео Дармиан
90
-
Огбонна
Анжело Огбонна
90
-
Сантана
Марио Сантана
90
-
Бриги
Маттео Бриги
59'
90
-
Стеванович
Ален Стеванович
72
-
Сгринья
Алессандро Сгринья
34'
64
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
-
Бьянки
Роландо Бьянки
63'
78
Запасные
-
Мильорини
Марко Мильорини
-
Гомис
Альфред Гомис
-
Ди Чезаре
Валерио Ди Чезаре
-
Родригес
Гильермо Родригес
-
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
Вивес
Джузеппе Вивес
-
Баша
Мигьен Баша
-
Верди
Симоне Верди
-
Сансоне
Джанлука Сансоне
-
Черчи
Алессио Черчи
Пескара
мин
-
Перин
Маттиа Перин
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
90
-
Боккетти
Антонио Боккетти
90
-
Капуано
Марко Капуано
90
-
Занон
Дамиано Занон
90
-
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
90
-
Блази
Мануэле Блази
90
-
Касчионе
Эммануэль Касчионе
75
-
Вайсс
Владимир Вайсс
90
-
Капрари
Джанлука Капрари
29
-
де Жезус
Жонатас де Жезус
46
Запасные
-
Романьоли
Симоне Романьоли
-
Чосич
Урош Чосич
-
Кресценци
Алессандро Кресценци
-
Бальзано
Антонио Бальзано
-
Бругман
Гастон Бругман
-
Колуччи
Джузеппе Колуччи
-
Кинтеро
Хуан Кинтеро
-
Нильсен
Матти-Лунд Нильсен
-
Вукушич
Анте Вукушич
-
Аббрускато
Элвис Аббрускато
-
Челик
Мерван Челик