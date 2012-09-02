Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Вальдес
Хайме Вальдес
90
-
Пароло
Марко Пароло
86'
71
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
32'
82
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Пабон
Дорлан Пабон
58
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Байза
Павол Байза
-
Паварини
Никола Паварини
-
Беналуан
Йоан Беналуан
-
Рози
Алеандро Рози
-
Аква
Африйе Аква
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Нинис
Сотирис Нинис
-
Палладино
Раффаэле Палладино
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
59
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
80
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
-
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
-
Виотти
Серджио Виотти
-
Фаркаш
Павол Фаркаш
-
Скуицци
Лоренцо Скуицци
-
Йокич
Боян Йокич
-
Папп
Паул Папп
-
Ригони
Лука Ригони
-
Вацек
Камил Вацек
-
Кофи
Исаак Кофи
-
Ригони
Марко Ригони
-
Москарделли
Давиде Москарделли
-
Стоян
Адриан Стоян
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле