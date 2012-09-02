Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
52
-
Джемаили
Блерим Джемаили
75'
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
-
Инсинье
Лоренцо Инсинье
81
Запасные
-
Увини
Бруно Увини
-
Розати
Антонио Розати
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Ароника
Сальваторе Ароника
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
-
Грава
Джанлука Грава
-
Место
Джандоменико Место
-
Инлер
Гекхан Инлер
-
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
-
Донадель
Марко Донадель
-
Варгас
Эдуардо Варгас
Фиорентина
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
76
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Ромуло Соуза
Ромуло
85
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
87'
90
-
Эль-Хамдауи
Мунир Эль-Хамдауи
69
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Хегази
Ахмед Хегази
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
-
Кассани
Маттиа Кассани
-
Льяма
Кристиан Льяма
-
Фернандес
Матиас Фернандес
-
Оливера
Рубен Оливера
-
Аквилани
Альберто Аквилани
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
-
Льяич
Адем Льяич
-
Сеферович
Харис Сеферович